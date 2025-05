Der Ärztemangel hat längst auch die Städte erreicht. In Gera etwa sind 9,5 Hausarztstellen nicht besetzt, so Annette Rommel. Die bestehenden Praxen nehmen mitunter keine neuen Patienten an. Hier kann aber tatsächlich die 116 117 helfen, übrigens auch mit Videosprechstunden , wenn in der Nähe keine Termine zu bekommen sind.

Termine bei Hausärzten waren bei Tests von MDR THÜRINGEN am 12. Mai sogar von einem auf den anderen Tag verfügbar, Video-Termine ohne Code und Fahrerei, aber auch "normale" Präsenztermine in vielen Thüringer Regionen. Auf der Webseite www.116117.de sind diese sehr leicht einseh- und buchbar.

Trotz alle Probleme weist Annette Rommel auf einen Aspekt hin, der in der aufgeregten Diskussion um den Ärztemangel gern vergessen wird: Zum Beispiel in der Augenmedizin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten Revolutionäres getan. Was früher zur Erblindung führte, ist heute heilbar, auch ambulant. Das kostet Zeit und Ressourcen, die natürlich in den Praxen fehlen, wenn der Augenarzt im OP steht.