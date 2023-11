Es beginnt oft ganz harmlos: mit einem leichten Ziehen in der Wade oder einem Zwicken im Oberschenkel. Was so undramatisch daherkommt, kann allerdings das Anfangssymptom einer Venenthrombose sein. Und die ist heimtückisch: Während man sich noch fragt, woher der plötzliche vermeintliche Muskelkater kommt, kann in der Vene schon ein Gerinnsel auf dem Weg zur Lunge sein und dort eine Lungenembolie auslösen.