Die häufigsten Ursachen für einen Tinnitus sind Hörschädigungen durch Lärm, Schwerhörigkeit im Alter, Infektionen wie Mittelohrentzündungen oder Knalltraumata. Aber auch Knochenfehlstellungen, Stoffwechselerkrankungen und Durchblutungsstörungen können so auf sich aufmerksam machen.

Grundsätzlich handelt es sich um irreguläre Erregungen im Bereich der Hörbahn, durch kaputte Sinneszellen im Ohr, so der HNO-Spezialist Udo Walter, der in seinem Buch "Zu viel um die Ohren" Tipps für den Umgang mit Tinnitus gibt. Oft verschwindet der nervige Ton von selber schnell wieder, etwa nach einem lauten Konzert oder nach dem Passieren einer dröhnenden Baustelle.

Hält der Tinnitus aber länger als einen ganzen Tag an und geht sogar mit einem plötzlichen Hörverlust oder Schwindel einher, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden! Denn bei akuten Hörproblemen können die Sinneszellen durch die Gabe von Kortison in manchen Fällen gerettet werden. Allerdings ist die Zeit hier der ausschlaggebende Faktor: Die ersten 14 Tage sind für den Erfolg der Behandlung ausschlaggebend. Dauert der Tinnitus länger als drei Monate an, sprechen die Mediziner von einem chronischen Tinnitus. Er bleibt oft ein Leben lang.