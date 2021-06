Was hilft gegen trockene Augen?

Es gibt heute eine breite Palette von Augentropfen, die in solchen Fällen helfen können. Dabei handelt es sich um künstliche Tränenflüssigkeit . "Es gibt um die 200 verschiedene freiverkäufliche und rezeptpflichtige Präparate. Da das Richtige zu finden, das hilft, ist nicht so einfach", gibt Dr. Diedenhofen zu bedenken.

Denn Tränenflüssigkeit besteht aus weit mehr als nur Salz und Wasser. Sie enthält zahlreiche Proteine, Fette und Schleimsubstanzen, sowie neben Vitamin A und Wachstumsfaktoren unter anderem auch Antikörper (IgA) für die Immunantwort. Diese komplexen Bestandteile können nur bedingt in einem Augentropfen-Präparat nachempfunden werden. Daher helfen künstliche Tränen in schweren Fällen oft nur begrenzt.

In solchen Fällen kann der Tränenabfluss mit einem sogenannten "Punctum Plug" verschlossen werden. Dieser winzige Silikon-Stöpsel wird in das Tränenpünktchen gesteckt, das sich am unteren Rand des inneren Lidwinkels befindet. Der Plug verschließt den Tränenabfluss dann wie ein Stöpsel im Waschbecken.