Dr. Goeckenjan: In der Medizin gibt es eine klare Definition für den unerfüllten Kinderwunsch. Die Weltgesundheitsbehörde WHO definiert als Einschränkung der Fruchtbarkeit, dass eine Schwangerschaft trotz regelmäßigen Versuchen – mit ungeschütztem Geschlechtsverkehr zum richtigen Zeitpunkt an den fruchtbaren Tagen im Menstruationszyklus der Frau – nach 12 Monaten nicht eingetreten ist.



Ab da ist es sinnvoll, dass sich das Paar überlegt, ob es medizinische Hilfe für die Abklärung und Unterstützung haben will. Wenn schon Ursachen bekannt sind, die die Fruchtbarkeit einschränken können, dann auch früher.