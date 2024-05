Prof. Andreas Matzarakis: Da muss man unterscheiden. 50 Prozent der Menschen in Deutschland sind wetterfühlig. Diese Gruppe hat eher leichte Symptome. Es gibt eine weitere Gruppe, das sind die Menschen, die viel stärker unter Wetteränderungen leiden, ungefähr 15 bis 20 Prozent. Diese fassen wir unter dem Begriff "wetterempfindlich" zusammen.

Prof. Andreas Matzarakis: Das sind in der Regel Menschen, die schon vorbelastet sind, beziehungsweise Vorerkrankungen haben, z.B. Menschen, die regelmäßig Migräne haben oder an Herz-Kreislauf-Beschwerden leiden oder auch Patienten mit Atemwegsbeschwerden. Ebenso sind ältere Menschen stärker betroffen als jüngere, sie stecken den Stress eines Wetterumschwungs nicht so leicht weg,