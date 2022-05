Freitagnachmittag (20.05.) werden in weiten Teilen von Mitteldeutschland schwere Gewitter und Unwetter erwartet. Solche Wetterlagen mit plötzlichen Temperatur- und Luftdruckänderungen stellen auch eine Herausforderung für den Körper und für die Gesundheit da. Rund die Hälfte aller Deutschen geben an, wetterfühlig zu sein und leiden dann z.B. an Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit oder Gelenkschmerzen und Schlafstörungen.