An erster Stelle steht das Dengue-Fieber, das seit vielen Jahren von Industrieländern ignoriert wird, sich jedoch zu einer Pandemie entwickelt hat.



Das Virus ist vor allem in den Tropen und Subtropen relevant. Aktuell wurden aber auch Ausbrüche in Lateinamerika und Asien gemeldet, erklärt Prof. Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg: "Das Dengue-Virus wird von Stechmücken übertragen. Wenn man sich damit infiziert, merkt man das im Regelfall gar nicht. Einige, man sagt so 20 bis 30 Prozent, bekommen dann das Dengue-Fieber. Sehr wenige können an einem so genannten hämorrhagischen Fieber auch schwer erkranken, das mit Blutungen einhergeht. An dieser Form der Erkrankung kann man auch sterben."



Es gibt zwar inzwischen auch einen Impfstoff gegen das Dengue-Fieber, doch der ist den Menschen vorbehalten, die in den Endemiegebieten leben.