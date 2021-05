Nicht so bekannt ist, dass auch die Augen darunter leiden können: UV-Licht gilt als Hauptursache für einen Grauen Star und kann Binde- oder Hornhautentzündungen begünstigen. Deshalb sollten Sonnenbrillen immer einen UV-Filter haben. Am intensivsten sind die Strahlen bei uns in Deutschland in den Monaten Mai bis August in der Mittagszeit zwischen 11 und 13 Uhr. In den Bergen oder in südlichen Ländern ist die UV-Belastung das ganze Jahr über generell stärker.