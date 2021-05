Ein weiterer Grund reichlich mit Kräutern zu würzen: Viele Gemüsesorten enthalten heute nicht mehr so viele Bitterstoffe wie früher. "Sie wurden zugunsten eines milderen Geschmacks herausgezüchtet. Schade eigentlich", findet Nicole Lins. Heute sind es vor allem Chicorée, Grapefruit oder Radicchio, die noch einen höheren Gehalt an Bitterstoffen haben.

Viele Konsumenten haben sich den Geschmack auch abgewöhnt: "Die meisten lassen zum Beispiel die Radicchioblätter auf dem Teller liegen. Ich esse sie als erstes. Das kurbelt die Verdauung an", berichtet Nicole Lins. Auch Gewürze wie Kurkuma oder Kümmel helfen der Verdauung, geben dem Essen mehr Geschmack und sparen nebenbei noch Salz.

Nicole Lins Nicole Lins ist medizinische Ernährungsberaterin in Magdeburg. Sie hat ein Rezept für ein pikant-würziges Brot parat. Es wirkt wie eine Art Medizin auf den Verdauungstrakt. Der Hafer, die Nüsse und Samen liefern dabei reichlich gesunde Ballaststoffe. Die Kräuter kurbeln die Verdauung an.

Die Walnüsse klein hacken und mit allen anderen Zutaten in eine große Schüssel geben. Den Teig so lange kneten, bis er nicht mehr am Schüsselrand kleben bleibt. Sollte der Teig zu feucht sein, kann noch etwas Mehl dazugegeben werden; ist er zu trocken, etwas Wasser dazugeben.