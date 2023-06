Nicole Lins: Wichtig sind alle B-Vitamine wie B1, B2, B6, B12, denn sie tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Vitamin C schützt die Zellen vor oxidativem Stress, also vor einer Dysbalance im Körper, bei der es zu viele freie Radikale gibt, die Zellen schädigen können. In Kombination tragen diese Vitamine, vor allem B12, zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Auch Magnesium unterstützt eine normale Funktion des Nervensystems. All diese Nährstoffe sind gerade bei älteren Menschen wichtig, da sie oft einen Mehrbedarf haben – das kann an Medikamenten liegen, aber auch an kleineren Essensportionen. Manche Nährstoffe werden dadurch nicht in ausreichender Menge gebildet.