Je fettiger das Essen, desto höher ist das Verstopfungsrisiko. Wer seine Verdauung anregen will, greift lieber zu ballaststoffreichen Lebensmitteln. Sie erhöhen das Stuhlvolumen, vorausgesetzt man trinkt ausreichend dazu. So kann man getrocknete Pflaumen, Äpfel oder Aprikosen am besten über Nacht in kaltem Wasser einweichen und am nächsten Morgen pur oder im Müsli essen. Joghurt und Buttermilch regen die Verdauung an, vermischt mit Leinsamen oder Weizenkleie erhöht sich das Stuhlvolumen. Wer bisher wenig Ballaststoffe gegessen hat, sollte lieber mit kleinen Mengen anfangen.