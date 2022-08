Krämpfen beugt man am besten vor, indem man sich schon im Vorfeld mit ausreichend Magnesium über die Nahrung versorgt. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt 300-400 Milligramm pro Tag. Besonders viel Magnesium steckt in Mineralwasser, aber auch in Vollkornprodukten, Haferflocken oder Kürbiskernen. Magnesium-Tabletten als Nahrungsergänzungsmittel sind im Akutfall nicht geeignet, da sie nicht so schnell wirken. Auch kurze Dehnungsübungen in den Wanderpausen können Krämpfen wirksam vorbeugen. Und ganz wichtig: immer ausreichend trinken!