Heute stehen Präparate zur Verfügung, die aus der Yamswurzel gewonnen werden und mit bioidentischen Hormonen arbeiten. Mit einem einfachen chemischen Prozess wird aus dem pflanzlichen Diosgenin ein Progesteron gewonnen, das dem menschlichen Hormon zu hundert Prozent entspricht. Entscheidender Vorteil, Apothekerin Anne-Kathrin Habermann: Die Produkte haben keine Nebenwirkungen, weil der Körper sie als körpereigen erkennt: "Es gibt also keinen Unterschied zu den Hormonen, die der Körper selbst produziert. So kann das Ungleichgewicht, das in den Wechseljahren durch einen abfallenden Östrogen- oder Progesteronspiegel entsteht, ausgeglichen werden, ohne dass irgendwelche Fremdstoffe oder Abbauprodukte mit Nebenwirkungen entstehen."