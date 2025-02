Bildrechte: IMAGO / Ulrich Roth

Ein Arzt erklärt Jojo-Effekt auch bei Abnehmspritze wie Wegovy und Ozempic?

Hauptinhalt

27. Februar 2025, 08:57 Uhr

Bis zu 20 Prozent Körpergewicht in einem Jahr verlieren. Das sollen Abnehmspritzen möglich machen. Doch wer bekommt sie? Was kostet die Behandlung? Und was ist mit dem Jojo-Effekt? Dr. Carsten Lekutat erklärt es.