Gebärmutterhalskrebs WHO aktualisiert HPV-Impfempfehlung

Erkrankungen an Gebärmutterhalskrebs sind fast immer auf eine frühere Infektion mit dem sexuell übertragbaren HP-Virus zurückzuführen, weshalb die Impfung auch vor dem ersten Sexualkontakt erfolgen sollte. Für Mädchen wird das seit 2007 empfohlen, doch laut WHO werden noch immer zu wenige geimpft. Im Jahr 2020 starben demnach weltweit mehr als 340.000 Frauen an der Erkrankung. Es ist die vierthäufigste Krebsart bei Frauen.

Doch auch für Männer empfehlen Mediziner die Impfung. Sie können das Virus verbreiten und selbst an Krebs erkranken, "im Mund-Rachen-Raum, in der Analregion sowie am Penis“, wie Jürgen Riemann, Mitglied im Kuratorium der Deutschen Krebsstiftung in der Apotheken-Umschau erklärte. Das sei zwar selten, eine HPV-Impfung senke das Risiko aber weiter.