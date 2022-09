Am 19. September startet die diesjährige " Woche der Wiederbelebung ". Sie steht unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministerium. Ein Herz-Kreislauf-Stillstand gilt als die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Doch viele trauen sich im Ernstfall nicht, Betroffenen Hilfe zu leisten – um ihnen nicht zu schaden. Doch nicht zu handeln ist doch der größte Fehler.

Die Aktionswoche soll Laien dazu ermuntern, Menschen im Notfall zu reanimieren, weil damit deren Überlebenschance steigt. Deswegen bieten Gesundheitseinrichtungen in der Aktionswoche vielfältige Veranstaltungen an, bei denen gezeigt wird, was zu tun ist. Unter dem Motto "100 Pro Reanimation" wurde die "Woche der Wiederbelebung" 2013 ins Leben gerufen und findet seither immer im September statt.