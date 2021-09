"Wir haben jetzt viel über Infektionsschutz gelernt. Aber das Wissen über Wiederbelebung, was mache ich im Ernstfall, ist immer noch wenig verbreitet", betont Gesundheitsminister Jens Spahn mit Blick auf die " Woche der Wiederbelebung ", die 2021 am 20. September unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministerium startet.

Die Aktionswoche soll Laien dazu ermuntern, Menschen im Notfall zu reanimieren, weil damit deren Überlebenschance steigt. Deswegen bieten Gesundheitseinrichtungen in der Aktionswoche vielfältige Veranstaltungen an, bei denen gezeigt wird, was zu tun ist. Unter dem Motto "100 Pro Reanimation" wurde die "Woche der Wiederbelebung" 2013 ins Leben gerufen und findet seither immer im September statt.