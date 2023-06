Organisieren Sie Hilfsmittel, die den Alltag leichter machen – hier einige Tipps: Pflegebett:

Dafür brauchen Sie ein Rezept vom Arzt. Darauf sollte vermerkt sein, dass das Bett "behindertengerecht" sein muss.

Lassen Sie sich in einem Sanitätshaus oder bei einem Pflegedienst beraten.



Rollator:

Auch dafür brauchen Sie ein Rezept. Dieses können Sie in einem Sanitätshaus einlösen. Wichtig: Je nach Handicap gibt es verschiedene Modelle. Individuelle Beratung ist sehr wichtig.



Pflegehilfsmittel:

Dazu gehören z.B. Betteinlagen, Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe: Bei anerkannter Pflegebedürftigkeit gibt es einen Anspruch auf solche Pflegehilfsmittel, die für den täglichen Verbrauch sind.



Hausnotruf:

Ein Funksender am Arm, um den Hals sendet im Ernstfall Signale an die Notrufzentrale, die dann Helfer vorbeischickt. Bei genehmigtem Pflegegrad trägt die Kasse in der Regel die Kosten (Basistarif, Anschluss) oder zumindest einen Teil davon.



Inkontinenzmittel:

Auch hierfür übernimmt die Krankenkasse die Kosten, falls ein Rezept vorliegt. Auf dem sollte Diagnose, Schweregrad und Menge vermerkt sein. Die Kasse schließt einen Vertrag mit Lieferanten, die dann die Hilfsmittel - in der Regel -nach Hause liefern.