Service | 26.01.2022 Zahnkorrekturen für Erwachsene

Schöne, gerade Zähne - manchmal wird dies erst im Erwachsenenalter wichtig. Kieferorthopäden bieten dazu Therapien an, wie sie ähnlich auch im Jugendalter vorgesehen sind: Brackets, Drähte und Retainer. Außerdem sind Korrekturen mit transparenten Plastik-Schienen möglich, sogenannten Alignern. Was die Therapien vermögen und wie dauerhaft Zahnkorrekturen im Erwachsenenalter sind, erklärt Dr. Frank Fietze, Kieferorthopäde aus Arnstadt, ab 11 Uhr in der Servicestunde.