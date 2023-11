Prof. Dorothea Portius, Ernährungswissenschaftlerin: Es ist der erste Schritt in die richtige Richtung, weil die Menschen dadurch eventuell weniger zu den kalorienreichen, zuckerreichen Lebensmitteln greifen. Allerdings: Wenn jemand beispielsweise eine sehr große Vorliebe für Limonaden hat, wird er sie natürlich auch weiterhin kaufen. Deswegen erachte ich es als sinnvoller, hier auch mehr bei der Bildung anzusetzen und zu investieren: vor allen Dingen Bildung für Kleinkinder in Kitas, für Jugendliche in Schulen, aber auch Erwachsenenbildung in Bezug auf die Ernährung.