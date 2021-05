Die Hälfte des Exports geht in die Europäische Union, ein großer Teil davon nach Polen. Von dort kann die größtenteils illegal produzierte Kohle teilweise auch nach Deutschland gelangen. Denn: Grillkohle ist bisher ein unkontrolliertes Handelsgut. Was daran liegt, dass sie immer noch nicht in die Liste der "Europäischen Holzhandelsverordnung" – kurz EUTR - aufgenommen wurde.

"Die EUTR fordert, dass jeder Produzent in Europa belegen muss, wo er die Kohle her hat und was drin ist. Damit würde eine Fehldeklaration zu einer Ordnungswidrigkeit", erklärt Volker Haag vom Thünen-Institut für Holzforschung. Noch basiere diese Angabe auf Freiwilligkeit. In Deutschland ist der Anteil zertifizierter Grillkohle in den letzten Jahren gestiegen, im Gegensatz zu anderen EU-Ländern.