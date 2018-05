Essen

Eisbein und Klöße sollten bei Temperaturen jenseits der 27 Grad im Schatten tabu sein. Gönnen Sie sich stattdessen mehrere leichte Mahlzeiten.

Gut geeignet sind zum Beispiel Salate oder kalte Obstsuppen. Wichtig: Essen Sie nicht zu scharf! Das kann zu schlimmen Schweißausbrüchen führen. Wenn Sie Ihren Kantinenpächter als unflexiblen Wirtschafter kennen, versorgen Sie sich an heißen Tagen lieber selbst. Ein Obstsalat lässt sich abends zu Hause zubereiten und bleibt über Nacht im Kühlschrank frisch. Auch gut: Sandwiches mit Salatblatt und kaltem mageren Fleisch. Selbst eine Obstspeise wie Rhabarbergrütze mit Vanillesauce ist am Abend schnell gekocht und kann am Morgen in einem Glas mit zur Arbeit genommen werden.

Probieren Sie doch einmal dieses Rezept:

Erdbeer-Rharbarber-Grütze

(Rezept für 4 Personen)



1 kg Rhabarber, 500 Gramm Erdbeeren, 2 EL Speisestärke, 2 EL Zucker, Zitronensaft.

Für die Sauce: 1/2 Liter Milch, 1 Päckchen Vanillesauce, 2 EL Zucker.



Rhabarber waschen, putzen und in Stücke schneiden. Erdbeeren waschen, putzen und große Früchte halbieren. Rhabarberstücke und die Hälfte der Erdbeeren mit wenig Wasser, Zucker und Zitronensaft zugedeckt aufkochen lassen. Stärke mit 3 EL kaltem Wasser glattrühren, zu den Früchten geben und nochmals aufkochen. Mit Zucker abschmecken. Die restlichen Erdbeeren zugeben und die Grütze kalt stellen. Vanillesauce nach Vorschrift zubereiten und ebenfalls kalt stellen.

Trinken

Trinken ist das A und O an heißen Tagen. Wichtig: Trinken Sie nicht erst, wenn Sie unter Durstgefühl leiden und der Mund schon ganz ausgetrocknet ist. Führen Sie sich stattdessen den ganzen Tag über kontinuierlich Flüssigkeit zu. Trinken Sie 1,8 bis 2 Liter Wasser; wenn Sie stark schwitzen 2,5 bis 3 Liter. Am gesündesten ist Quellwasser.

Trinken ist an heißen Tagen das A und O. Bildrechte: IMAGO Auch gut: Mineralwasser (ohne Kohlensäure). Wenn Sie gutes Trinkwasser (nicht zu hart und nur wenig gechlort) haben, können Sie auch das trinken. Lassen Sie es vorher so lange ablaufen, bis es kalt aus der Leitung sprudelt. Sammeln Sie es in einem Krug und lassen Sie ihn eine halbe Stunde stehen. Dann hat sich das Chlor weitgehend aus dem Wasser verflüchtigt. Wer Wasser nichts abgewinnen kann, sollte sich auf Tees verlegen. Pfefferminze, Hagebutte oder Roibusch eignen sich sehr gut. Mit einigen Spritzern Zitrone und einem Löffel Honig sind sie - ob warm oder leicht gekühlt - leckere Flüssigkeitsspender. Aber Vorsicht: Nehmen Sie Ihre Getränke nicht zu kalt (Kühlschranktemperatur) zu sich. Das bekommt dem Magen nicht. Außerdem kann man sich so eine Erkältung holen.



Hervorragende Flüssigkeitsspender sind übrigens auch Wassermelonen. Wegen des ziemlich hohen Flüssigkeitsverlustes an heißen Tagen sollten Sie auch etwas mehr Salz zu sich nehmen als sonst.



Verzichten Sie an sehr heißen Tagen auf Kaffee, schwarzen Tee, Cola und andere Limonaden oder Energydrinks. Sie wirken schweiß- und harntreibend und entwässern den Körper.

Bewegung

Bildrechte: colourbox Machen Sie Art, Dauer und Intensität der Bewegung an heißen Tagen von Ihrer persönlichen Konstitution abhängig. Gesunde, trainierte Menschen können auch bei 30 Grad im Schatten zur Arbeit laufen oder radeln, wenn Sie das sonst auch tun. Wer nicht so fit ist, sollte sich auf ein Mindestmaß an Bewegung beschränken und stattdessen lieber "faulenzen". Von übersteigerter sportlicher Aktivität ist an Hitzetagen grundsätzlich abzuraten. Sie belastet den Kreislauf unnötig. Ältere Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollten im Zweifelsfall das Haus gar nicht erst verlassen.

Arbeitsräume

Lüften Sie morgens gründlich und machen Sie dann die "Schotten dicht". Vermeiden Sie Durchzug! Die meisten empfinden ihn an heißen Tagen zwar als sehr angenehm. Gerade wer verschwitzt ist, kann sich aber im Durchzug schwer erkälten. Machen Sie stattdessen regelmäßig eine Schocklüftung: also kontrollierten Durchzug, um die verbrauchte Luft im Raum zu erneuern. Fragen Sie Ihren Arbeitgeber nach Ventilatoren. Sie sorgen für die nötige Abkühlung.

Sonnenschutz

Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor ist Pflicht Bildrechte: Colourbox.de Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Sonne. Suchen Sie Schatten. Wenn Sie draußen arbeiten, ziehen Sie sich Sachen an, die den Körper soweit wie möglich bedecken, und tragen Sie Mütze, Hut oder Kopftuch. Reiben Sie freiliegende Körperteile mit einem Sonnenschutzmittel ein. Nehmen Sie ruhig einen hohen Lichtschutzfaktor. Meiden Sie - wenn es irgend geht - die Mittagssonne. In der Zeit von ca. 12:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Sommerzeit) prasselt ein hoher Anteil schädlicher Strahlen auf uns herab.

Sonnenstich

Ein Sonnenstich tritt in der Regel im Sommer nach mehrstündigem Aufenthalt in der Sonne auf. Durch die UV-Strahlen im Sonnenlicht schwellen die Hirnhäute an und drücken auf das Gehirn. Achtung: Vor allem Menschen mit sehr kurzen Haaren oder Glatze, aber auch kleine Kinder, sind durch den fehlenden natürlichen Schutz der Haare besonders gefährdet. Sie sollten sich deshalb nie längere Zeit ohne Kopfbedeckung in der Sonne aufhalten. Übrigens: Die Symptome eines Sonnenstichs treten oft erst längere Zeit nach dem Aufenthalt in der Sonne ein.



So erkennen Sie einen Sonnenstich:



Hochroter, trockener Kopf

Schwindelgefühl

Müdigkeit, Benommenheit

Nackensteife, das Kinn kann nicht mehr auf die Brust gezogen werden

Übelkeit Wen es trifft, der muss sofort in den Schatten gebracht werden. Oberkörper hochlagern und kalte Umschläge auf den Kopf. Rufen Sie einen Arzt!

Schlafen