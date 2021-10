Klimaaktivistin im Interview: "Wir stecken mitten in der Klimakrise"

Lisa Göldner: Wirklich schon in sehr jungen Jahren. Ich habe in meiner Schulzeit angefangen, mich bei Greenpeace zu engagieren. Ich komme aus einer sehr politischen Familie. Meine Eltern haben sich schon gegen Atomkraft engagiert, zum Beispiel gegen das Endlager in Gorleben. Ich habe mit zwölf angefangen, bei Greenpeace mitzumachen, bei einem sogenannten Greenteam. So heißt das Kinderprojekt von Greenpeace. Ich war danach bei der Greenpeace-Jugend, habe mich während meines Studiums in der ehrenamtlichen Ortsgruppe in Berlin engagiert. Seit drei Jahren arbeite ich hauptberuflich bei Greenpeace.