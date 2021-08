Fake-Shops Abzocke mit Ferienhäusern und Hausbooten

Zu einer Hochsaisonzeit, kurz nach einer Pandemiezeit, so einen Preis zu bekommen und überhaupt noch ein Hausboot zu bekommen, das sollte schon skeptisch machen. Und hinzu kommen natürlich die Kautionszahlungen. In der Branche ist es in der Regel nicht üblich, vorab zu zahlen und schon gar nicht nur um die 300 - 400 Euro für ein Hausboot.

Susann Ossenschmidt Polizei Neubrandenburg