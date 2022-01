Im Gegensatz zu den in Kleiderkammern abgegebenen Stücken, gelangt die Kleidung aus den Altkleidercontainern gewöhnlich nicht als Kleiderspende in die Hand eines Mitarbeiters einer karitativen Einrichtung. Das ist schlicht nicht händelbar. Sie wird stattdessen quasi in eine Geldspende umgewandelt, mit der dann die Arbeit finanziert wird.



Das Geld fällt sozusagen an der Stelle ab, wo die Kleidung bei einem Sortierbetrieb landet, der mit dem Weiterverkauf letztlich seine Existenz bestreitet. In Thüringen sind das zum Beispiel die Firma Texaid Collection in Apolda und die Firma Alta West Altkleideraufbereitungs- und Handels GmbH in Merkers.