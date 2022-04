Thomas Franz legt größten Wert darauf, zu betonen, dass in den Lagerhäusern oder Verpackungen von Frischsalaten eben keine konservierende Chemie zugesetzt wird, sondern nur das Mischungsverhältnis der in unserer Luft ohnehin vorhandenen Gase und Edelgase so verändert wird, dass eben die Alterungsprozesse nahezu angehalten werden. Das bedeutet aber auch, dass der Apfel, wenn er denn aus allen Träumen gerissen wird, sehr zügig Falten bekommt. Schon wenige Tage nach dem Verlassen des Lagers ist es für den Lagerapfel vorbei mit der Herrlichkeit. An dieser Stelle hält der frisch geerntete Apfel tatsächlich deutlich länger durch im Keller als nur ein paar Tage. Wer es genau wissen möchte, wie empfindlich seine Lieblingsfrucht auf Ethylen reagiert, der kann sich in die Fachinformationen der Transportwirtschaft vertiefen.