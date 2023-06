"MDR um 4"-Zuschauerin Steffi Wolf aus Leimbach in Thüringen hat zu wenig Platz für zu viele Tassen. Mit ihrem Problem hat sie sich an die "MDR um 4"-Heimwerkerprofis gewandt, denn die Thüringerin sammelt Geschirr mit dem berühmten blauen Zwiebelmuster und würde es gern entsprechend präsentieren. Dafür wünscht sie sich vom Heimwerkerehepaar Sandra und Sebastian Gauck ein Regal.

"Ein Regal für Sammeltassen – das haben wir so auch noch nicht gebaut", erzählen Sandra und Sebastian Gauck. Die neue Herausforderung für das Heimwerkerehepaar aus Magdeburg klingt einfach, hat es aber in sich. Denn Zuschauerin Steffi Wolf möchte möglichst viele Tassen aus ihrer Sammlung unterbringen – und zwar möglichst dekorativ. Natürlich hat Heimwerkerqueen Sandra Gauck eine zündende Idee: ein Tassenregal mit drei unterschiedlichen Präsentationsmöglichkeiten. Dafür bauen sie und ihr Mann ein Miniregal mit kleinen Fächern, darauf eine Stellfläche mit einem Rundholz als Absturzsicherung und zusätzlich Hängemöglichkeiten.

Sandra und Sebastian Gauck tüfteln an ihrem ersten Regal für Sammeltassen. Bildrechte: Tony Gräfe

Für eine hochwertige Optik nutzen die Profis Leimholzplatten aus Eiche. Diese gibt es im Baumarkt zu kaufen. Das Produkt aus Eichenholzstücken sieht schön aus, ist Vollmaterial und im Vergleich zu einer ganzheitlichen Eichenbohle günstiger. Aus diesen Platten sägt Sandra Gauck eine Rückwand, an der später alles befestigt wird, und alle sechs Regalteile aus.

Danach verleimt ihr Mann Sebastian die einzelnen Bretter fürs Miniregal. Eine Arbeit, die Präzision und sehr viel Geduld erfordert, denn der Holzprofi arbeitet sich Brett für Brett voran. Alle Winkel und Maße müssen genau stimmen und der Leim immer erst einige Zeit anziehen, bevor das nächste Brett an der Reihe ist. Ein Tipp vom Profi: Wirklich Zeit fürs Leimen nehmen und einfach jeden Abend ein weiteres Brett ankleben.

Damit das Regal wirklich stabil ist, werden die Verbindungen zusätzlich gedübelt. Dafür sägen unsere Heimwerker kleine Holzstücke aus einem schmalen Rundstab, bohren passende Löcher in die Verbindungsstellen und leimen die selbstgebauten Dübel ein. Überstehende Reste sägen sie ab und schleifen sie glatt. Apropos überstehend: Für die kleine Stellfläche auf dem Regal haben die Holzprofis die Seitenbretter oben überstehen lassen und vor dem Leimen passende Löcher für den Rundstab gebohrt. Diesen leimen die beiden ebenfalls fest.

Aus den Rundholzresten sägt das Heimwerkerehepaar dann sechs passende Stücke für die Haken, schleift eine kleine Mulde hinein und bohrt dafür versetzt Löcher in die Rückwand, in die die Stäbe wieder festgeleimt werden. Danach schrauben Sandra und Sebastian Gauck das Miniregal von hinten durch die Rückwand an. Fertig! Damit das Tassenregal noch schöner aussieht, ölt es Sandra Gauck zum Schluss.