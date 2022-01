Beide Flüssigkeiten werden also in ein gemeinsames Gefäß gegeben. Nun wird gerührt. Zum einen muss hier darauf geachtet werden, nicht zu schnell zu rühren, da sonst Blasen im Epoxidharz entstehen. Zum anderen muss sehr gründlich – also auch am Boden und Rand – gerührt werden. Das Harz muss innerhalb von 20 Minuten verarbeitet werden.



Zunächst wird die erste Schicht des flüssigen Epoxidharzes in die Silikonformen gegossen, erst mal nur zur Hälfte. Nun werden gepresste Trockenblüten mit einer Pinzette aufgelegt. Sobald die Blüten auf dem flüssigen Epoxidharz aufliegen, wird eine zweite Schicht Harz aufgegossen, bis die Silikonform ausgefüllt ist. Das Epoxidharz muss nun ca. 24 Stunden aushärten.