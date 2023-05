Für die Rückenlehnen nutzt ihr am besten so genannte Glattkantbretter. Die Rundungen zeichnet ihr einfach mit einer Tasse oder etwas Ähnlichem an und schleift diese mit einem Tellerschleifer ab. Von Hand dann etwas nacharbeiten. Man kann die Rundungen auch mit einer Stichsäge aussägen – das wird aber oft nicht so exakt. Für Anfänger: runde Zaunlatten aus dem Baumarkt funktionieren auch.

Die Rundungen geben der Bank ein freundliches Bild. Bildrechte: Tony Gräfe