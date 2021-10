Eine Umschulung ist der Klassiker, um in einen neuen Beruf zu wechseln. Damit erwirbt man einen ganz klassischen Berufsabschluss, mit dem man sich einfach einen neuen Beruf suchen kann. Auch eine Weiterbildung, nach deren Ende eine Prüfung abgelegt wird, kann zu einem neuen Beruf führen. Wer noch keinen anerkannten Berufsabschluss hat, aber bereits eine Weile in einem bestimmten Beruf arbeitet, kann mit einer Externenprüfung an einen anerkannten Abschluss gelangen und so durch praktische Arbeit zum neuen Beruf kommen.