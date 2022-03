Ist das Blumengesteck verwelkt, dann wandert es auf den Kompost – oder doch in die Tonne? Eigentlich gehört es in den Restmüll. Denn oftmals steckt unter den Blüten eine Menge Kunstharz. Gemeint sind die meist grünen Steckschaum-Blöcke. Sie werden gewässert und halten die darin steckenden Blumenstängel frisch.

Jetzt ist eine gute Zeit für Römerkränze – oder kurz gesagt: Römer. Mit Trockenblumen sind sie ein uriger Blickfang für Wände, Fenster aber auch Eingangstüren. Die Grundkörper für die Römerkränze bestehen oftmals aus Styropor oder aus Blumensteckschaum. Hier bieten sich Stroh oder aber Weinranken aus dem heimischen Garten als natürliche Basis an. Damit der Römer in Form kommt, nutzen Sie statt Blumendraht aus Metall einfach einen Jutestrick. Dann ist der Römer guten Gewissens kompostierbar.

Laut Statistik wurden 2021 knapp 1,6 Milliarden Rosen in die Bundesrepublik importiert. Davon etwa 296 Millionen aus Kenia, 30 Millionen aus Sambia und 25 Millionen aus Äthiopien. Und das oftmals mit dem Flieger. Dazu kommt die Pestizidbelastung. Laut BUND sind derartige Rosen oftmals mit einem ganzen "Cocktail" an Schädlingsbekämpfungsmitteln verunreinigt. Diese Mittel sind in der EU zum Teil verboten – und können die Gesundheit der Arbeiter vor Ort schädigen.

Wenn Blumen regional, saisonal passend und nachhaltig angebaut werden, nennt sich das Slowflower. Bildrechte: imago images/Cavan Images

Ein anderer Ansatz ist die sogenannte "Slowflower-Bewegung" (zu Deutsch: "langsame Blume"). In der haben sich mehr als 120 Blumenanbauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Regionalität, Saisonalität und Nachhaltigkeit beim Anbau sowie beim Verkauf von Schnittblumen.



Nicht alle Mitglieder sind professionelle Gärtner oder tragen ein (Bio-)Siegel. Was sie eint, ist die Liebe zur Natur und der Verzicht auf Pestizide oder mineralische Dünger. Die Mitglieder bauen ihre Blumen meist auf Feldern von weniger als einem Hektar an und vermarkten sie oftmals direkt. Dabei verzichten sie auf Einmal-Plastik oder Kunststoff-Steckmasse und nutzen nachhaltige Verpackung.