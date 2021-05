Im nördlichsten Bundesland ist der Tourismus bereits am 19. April angelaufen – allerdings regional begrenzt. Mit strikten Vorgaben ging es in der Schleiregion um Schleswig und Kappeln sowie in Eckernförde los. Nordfriesland legte am 1. Mai los, Sylt und die anderen Inseln inklusive. Büsum in Dithmarschen als drittes Modellprojekt startet am 10. Mai, das vierte von der Landesregierung ausgewählte Projekt Lübecker Bucht hat noch keinen Starttermin. Voraussetzung für die Modellprojekte sind Corona-Inzidenzen stabil unter der Marke von 100 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner. Gäste müssen mit frischem Negativ-Test kommen und diesen am Zielort binnen weniger Tage wiederholen. Abgesehen von diesen Regionen liegt der Tourismus aber noch brach.