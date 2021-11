Und wieder müssen wir uns die Frage stellen: Wohin kann die Reise im Winter gehen? Vor einem Jahr war an Winterurlaub kaum zu denken. Umso größer war die Vorfreude in diesem Jahr. Egal ob Skifahren oder eine Fernreise in den Süden – Hauptsache Erholung. Doch auch in diesem Winter könnte die Corona-Pandemie vielen einen Strich durch ihre Reisepläne machen. Steigende Infektionszahlen und strengere Coronaregeln trüben die Vorfreude.

Österreich

Der Skiurlaub in Österreich ist bis mindestens 12. Dezember nicht möglich. Hotels und Skilifte bleiben geschlossen. Deshalb ist, laut ADAC, eine kostenlose Stornierng der Unterkunft bzw. der Reise möglich.

Anfang Dezember möchte die österreichische Regierung die Lage evaluieren und entscheiden, ob der Lockdown auch für geimpfte und Genesene über Mitte Dezember hinaus erhalten bleiben muss. Falls nicht, dann ist Urlaub in 2G wieder möglich.

Österreich gilt wieder als Hochrisikogebiet. Bildrechte: imago images/U. J. Alexander Ungeimpfte dürften in diesem Winter wohl keinen Urlaub in Österreich verbringen. Sollte der Lockdown aufgehoben werden, gelten in allen Beherbergungsbetrieben, Hotels, Restaurants, in Skihütten und Seilbahnen die 2G-Regeln. Kinder unter 12 Jahren sind davon ausgenommen. Für ausländische Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren gibt es noch keine abschließende Regelung. Hier sollte man sich vor der Reise vor Ort auf jeden Fall noch einmal informieren.



Außerdem verfällt das Impfzertifikat früher als in Deutschland, eine Auffrischungsimpfung ist also ratsam. Andere Länder könnten folgen.

Schweiz und Frankreich

In Frankreich und in der Schweiz gelten momentan noch weniger strenge Regeln. Jedenfalls zum Liftfahren reicht vielerorts Maske und Abstand. Für Übernachtungen gelten die 3G-Regeln. Aber das kann sich, je nach Lage vor Ort, noch täglich ändern.

Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 wird in Frankreich voraussichtlich die 3G-Regel in den Skigebieten gelten. Es ist daher generell wichtig, vor jeder Reise kurz nachzuschauen, was am jeweiligen Zielort gilt. Denn die Regelungen vor Ort und sogar von Hotel zu Hotel können sich schnell ändern.

Italien/Südtirol

Auch in Italien haben sich die Behörden für die Anwendung der 3G-Regel entschieden. Alle Wintersporttreibenden über 12 Jahre müssen eine Impfung, Genesung oder einen negativen Test in Form eines digitalen Covid-Zertifikats der EU nachweisen.

Geschlossene Kabinenbahnen und Sessellifte mit geschlossener Haube dürfen derzeit mit einer maximalen Auslastung von 80 Prozent fahren, offene Sessellifte und Kabinenbahnen können zu 100 Prozent genutzt werden. Fahrgäste müssen einen Sicherheitsabstand einhalten und ab einem Alter von sechs Jahren eine Maske tragen. Um in den Skigebieten einen Abstand der Menschen zueinander von mindestens einem Meter zu gewährleisten, sollen spezielle Wege angelegt werden. Skipässe sollen vorrangig online verkauft werden. Die meisten italienischen Skigebiete werden Ende November bis Anfang Dezember den Betrieb aufnehmen. Aber auch hier kann sich die Lage schnell ändern.

Skiurlaub in den Tiroler Alpen? Noch ist das unter Einhaltung der 3G-Regeln möglich. Bildrechte: dpa

Tschechien

Grundsätzlich ist Urlaub in Tschechien möglich. Wer einreisen will, braucht einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Zwischen dem fünften und siebten Tag nach Einreise muss eine zweite PCR-Testung vorgenommen werden. Zudem ist eine Online-Einreiseanmeldung nötig. Geimpfte und Genesenen brauchen keinen Test, müssen sich aber auch digital anmelden. Für Kinder unter 12 Jahren entfällt die Pflicht zur Einreiseanmeldung und zum Test. Hotels und Restaurants in Tschechien haben laut Auswärtigem Amt für Geimpfte, Genesene und Getestete geöffnet. Es gelten die 3G-Regeln, auch Ungeimpfte können also derzeit beherbergt werden. Für den Skibetrieb an der Piste gelten die 3G-Regeln genauso wie für die Gastronomie. In den Liften muss eine medizinische Maske getragen werden.

Beliebte Fernreiseziele empfangen wieder Touristen. So kann man auf Hawaii, den Malediven, Seychellen, Mauritius, Kuba, Sri Lanka, Thailand, Florida Südafrika, Namibia, Dominikanische Republik, Mexiko und in New York derzeit wieder Urlaub machen.