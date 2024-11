In Amerika ist es schon lange üblich, dass der Postbote auch Briefe einsammelt. Die packt man tatsächlich in den eigenen Briefkasten, an diesem muss nur ein kleines rotes Fähnchen aufgestellt werden, dann weiß der Kollege Bescheid. In Deutschland erfolgt die Übergabe noch persönlich. Die meisten Paketdienstleister wie UPS, GLS, Hermes, DPD und DHL bieten einen Pickup-Service an, meistens gegen Gebühr und zu einem vereinbarten Termin.