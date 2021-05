Balkon gestalten Schöne Ideen für Balkon-Deko

Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Wählen Sie für die Vogeltränke einen sicheren Ort. Gut ist eine freie, übersichtliche Stelle, von der aus Vögel ihre Umgebung gut beobachten können. Hängen Sie die Wasserstelle am besten auf oder wählen Sie einen erhöhten Platz, damit Katzen oder andere Feinde sie nicht erreichen können.



Um Keime zu vermeiden, die die Vögel krank machen, sollte das Wasser an heißen Tagen täglich, bei normalem Wetter einmal die Woche gewechselt und die Tränke mit heißem Wasser und Bürste gereinigt werden. Legen Sie einen Stein und einen dünnen Zweig in die Schale, damit Vögel und Insekten leichter wieder aus der Tränke herauskommen können.