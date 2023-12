Für diese kinderleichten, zarten Sterne braucht es nicht viel: Eine Packung Taschentücher aus der Box, etwas Wasser und große Stempel oder Untersetzer aus geschliffenen Kristall. Zunächst werden vier Lagen Taschentuch mit Wasser durchdrängt. Diese legen wir dann auf den Stempel oder Untersetzer. Nun nehmen wir ein Handtuch legen es darauf und drücken fest zu. So überträgt sich das Muster. Nach dem Trocknen schneiden wir mit einer Schere die Form in Sterne.

Bildrechte: Judith Heinze

Zunächst brauchen wir eine runde Schablone. Dafür nehmen wir einfach ein Glas in der gewünschten Größe, malen einen Kreis auf ein Stück Karton und schneiden ihn aus. Dann schneiden wir in exakt gleichmäßigen Abständen kleine Einschnitte in die Form (ca. 5 mm tief). Je nachdem in welchem Winkel sie um den Kreis gruppiert sind, werden die Sterne unterschiedlich.