Drei Bögen Seidenpapier werden zunächst aufeinandergelegt. Sie sollten etwa 15 cm breit sein. Danach wird das Papier in der Akkordeon-Technik gefaltet, die einzelnen Fächer sollten ca. 2,5 cm breit sein. Als nächstes werden die Ecken rund oder spitz geschnitten. Dann wickeln Sie einen dünnen Blumendraht um die Mitte des Papiers. Nun werden die einzelnen Lagen Papier von beiden Seiten zur Mitte hin aufgefächert. Noch ein bisschen Schütteln und Zupfen und schon ist die Blüte fertig.

Um die Blume in die Vase stellen zu können, braucht sie einen Stiel. Dazu verwenden wir den Blumenstieldraht – als Verlängerung des überstehenden dünnen Blumendrahtes der Blüte. Das Ganze umwickeln wir am Ende mit grünem Blumen-Klebeband.

Zunächst muss das Papier zu einem gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreieck zugeschnitten werden. Danach wird das Papier gefaltet: Wir beginnen an der langen Seite zu falten. Dabei muss das Papier nach jedem Falten umgedreht werden, so entsteht der typische Fächerlook.

Anschließend wird der gefaltete Fächer in der Mitte gelocht, damit der Stiel (in unserem Fall ein Schaschlik-Spieß oder Blumendraht) durchgeschoben werden kann. Nun werden zu guter Letzt die langen Flächen des Fächers mit dem Spieß dazwischen zusammengeklebt.

Alternativ eignet sich auch Backpapier zur Herstellung der Palmenblätter. Aus dem Backpapier zunächst eine Tropfenform ausschneiden und ebenfalls zieharmonikaförmig falten. Auch hier muss ein Draht als Stiel an der unteren Seite des Blattes befestigt werden.

Um diesen zarten und nachhaltigen Blumenschmuck herzustellen, gibt es gleich zwei Methoden. Die erste geht sehr schnell: Ein Draht wird 6 bis 9 Mal um zwei Finger gewickelt, von den Fingern abgezogen und in der Mitte zusammengedrückt, so dass das Gebilde wie eine Schleife aussieht. Dann wird die Mitte mit dem Ende eines weiteren Drahtes mehrfach umwickelt. Dieser Draht bildet den Stengel der Blüte. Schließlich werden die Schlaufen so auseinandergezogen, dass eine Blüte entsteht.