Raysin ist ... eine geruchslose Gießmasse, die an der Luft aushärtet und wie Porzellan aussieht. Sie besteht aus Calciumsulfat und ist lebensmittelneutral. Im Vergleich zu Gips ist es stabiler, schwerer und die Oberflächen werden extrem glatt. Raysinobjekte lassen sich zudem sehr gut feilen und schleifen.

Als Gießformen eignen sich Silikonformen , die es fertig im Handel zu kaufen gibt, aber auch Muffinformen, Sandspielzeug und jede Art von Verpackung (z.B. Frischkäseverpackung, Joghurtbecher etc.). Zunächst müssen die Formen sauber und trocken sein. Außerdem ist es sinnvoll, die Formen etwas einzuölen . Einfach etwas Speiseöl auf Küchenkrepp geben und die Innenwände der Form damit einreiben. Nun wird die Gießmasse angerührt: Sie sollte zähflüssig sein. Das Verhältnis ist etwa 3:1 (3 Teile Pulver, 1 Teil Wasser). Das Raysinpulver wird in einen Behälter gefüllt und nach und nach mit kaltem Wasser aufgegossen. Dabei immer schön gleichmäßig und zügig rühren. Man sollte nie zu große Mengen auf einmal ansetzen. Maximal acht Esslöffel Raysin pro Ansatzgefäß.

Nun füllen wir die vorbereitete Gießmasse langsam in die Form. Wir brauchen später eine Kerzentülle, die es im Bastelbedarf gibt. Die Höhe der Masse im Behälter sollte der Tüllenhöhe entsprechen. Nun versuchen wir die Luftblasen durch Rütteln oder sanftes Klopfen aus der Form zu bekommen. So steigt die eingeschlossene Luft nach oben und Luftbläschen im Gießstück werden vermieden.

Hat man Gefallen an dem Hobby gefunden, lohnt es sich auch, fertige Silikonformen zu kaufen. Es gibt diverse fertige Gießformen aus Kunststoff (PET), Silikon, Kautschuk oder Latex. Diese Gießformen sind mehrmals verwendbar.

Alternativ können wir mit zwei verschiedenen Farben arbeiten. In diesem Fall mischen wir gleich zwei Gießmassen an. Eine pur und eine mit Pigmentpulver. Dafür wird das Pigmentpulver zuerst in das Gießpulver gemischt (5 Esslöffel Raysin auf 1 Teelöffel Pigmentpulver) und dann nach und nach mit Wasser aufgegossen.



Nun werden die beiden Massen jeweils auf einer Seite der Form ausgeschüttet. Die Farben laufen ineinander, können aber auch mithilfe eines Holzstäbchens leicht verrührt werden.