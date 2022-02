Für den Bilderaufsteller bzw. Kartenhalter benötigen wir fünf Hölzchen. Wir gehen genau wie bei der Blumenleiste vor, dazu kleben wir jeweils von außen noch zwei Klötzchen an. Eine Variante ist es zudem, an eine Stirnseite ein extra Holz aufrecht zu kleben. Daran wird mit etwas Jute ein Reagenzglas gebunden.

An zwei sich gegenüberliegenden Rahmen wird nun von unten noch ein Klötzchen angeklebt. Darauf soll später der Boden liegen. Nun kleben wir an den ersten Rahmen die Beine an. Danach setzen wir den zweiten Rahmen gegenüber und kleben wieder Beine und dann den letzten Rahmen.



Die beiden Rahmen mit dem zusätzlichen Klötzchen für den Boden liegen sich nun gegenüber. Auf den Boden der Lampe werden zum Schluss vier weitere Klötzchen geklebt. Auf diesen steht am Ende das Kerzenglas.