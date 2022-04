Ein Draht-Häschen ist schnell gemacht und sieht niedlich aus. Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Der Draht wird zunächst mittig zusammen gebogen und einmal gedreht. Nun wird er wieder aufgebogen, so dass die Form eines Herzens entsteht. Die beiden Drähte werden nun wieder zusammengeführt und durch das Loch in einer größeren Holzkugel geführt. Mit dem jeweiligen Ende der Drähte werden jetzt die Hasenohren gebogen und der Draht so abgeschnitten, dass die Enden in der Öffnung der Kugel versteckt werden können.