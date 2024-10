Bildrechte: Judith Heinze / MDR

Im Handumdrehen gemacht und doch schaurig-schön: Fruchtgummi-Augen oder Radiergummi-Augen werden in leere Kastanienschalen reingedrückt oder mit Heißkleber eingeklebt. Dann werden diese ebenfalls mit Heißkleber an Holzstiele geklebt und in einen Blumentopf gesteckt.