T-Shirts, Bettwäsche & Co. Mit japanischer Färbetechnik alte Kleidung verschönern

Für das Färben müssen die Kleidungsstücke, Bettwäsche etc. gut gewaschen werden. Es eignen sich am besten Naturmaterialien wie Baumwolle, Leinen und Seide für das Färben. Die verschiedenen Muster entstehen durch Falten, Abbinden, Knoten und Nähen – so zeigen sich Kreise, Quadrate und Linien auf dem Stoff. Indem man Murmeln, Holzplättchen, Knöpfe oder Erbsen in die Faltung einbindet, entstehen weitere Muster.