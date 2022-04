Am Anfang war die Tonflasche. Doch letztlich ist diese nur Teil eines ganzen Systems, das mit dem Recycling von Baustoffen zu tun hat. Zunächst die ganz klare Ansage: Nur weil es eine Flasche ist, gehört sie nicht in den Glascontainer. Und in die Gelbe Tonne natürlich auch nicht. Sie ist aus Ton und dürfte theoretisch in den Hausmüll. Damit wäre sie aber auch "verloren".