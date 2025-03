Die Stiftung Warentest hat Fahrradschlösser unter anderem auf ihre Sicherheit getestet. Dabei kamen Bolzenschneider, Sägen und Winkelschleifer zum Einsatz, um sie zu knacken, wie Experte Reiner Metzger bei MDR um 4 erklärt: "Wenn es das (Anm. d. Red.: einige Zeit) aushält, ist schon mal gut. Dann muss das Schloss natürlich auch immer in der Handhabung gut sein, also am Fahrrad nicht herumklappern und mal ein Sandbad aushalten, wenn es mal runterfällt. Das alles ergibt dann ein gutes Schloss."