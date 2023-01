Das Jahr 2022 liegt gerade hinter uns, 2023 ist erst wenige Tage alt – und der Januar ist der Monat der guten Vorsätze. In keinem anderen Monat melden sich so viele Menschen neu in Fitnessstudios an. Mittlerweile verzeichnet Fitness unter den Sportaktivitäten die größte Mitgliederzahl in Deutschland: 2021 war jeder neunte Deutsche Mitglied in einem Fitnessstudio.