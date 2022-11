Ein ausgiebiges, intensives und vor allem sehr ehrliches Beratungsgespräch zwischen Kundin, Kunde und Friseur bzw. Friseurin kann am Ende viel Ärger und manchmal auch Tränen ersparen. Bringen Sie gern auch Fotos Ihrer Traumfrisur mit, dann weiß die Stylistin oder der Stylist, in welche Richtung Ihr Wunsch geht. Wenn Ihnen etwas nicht klar ist, dann fragen Sie bitte so lange nach, bis Sie wirklich verstehen, was im Anschluss auf Ihrem Kopf passiert.