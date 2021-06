Neuer Frisurentrend Das Revival der Dauerwelle

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Markus Geuther

Die Dauerwelle ist zurück und wirkt moderner denn je. Was in den 80ern und 90ern der große "Wischmopp" oder das perfekte Engelslöckchen war, das sind heute Bewegungen mit sanften, großen Wellen und Locken. Neue Produkte, Techniken und die Pflege danach machen es möglich, den Look lässiger und weiblicher wirken zu lassen. Friseurmeister Sven Hentschel, erklärt, was sich geändert hat, für wen die Trendfrisur eine Option sein könnte und worauf man bei einer Dauerwelle achten sollte.