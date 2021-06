Saure Dauerwelle ist pH-sauer und dadurch schonend und leichter, da die Schuppenschicht und der äußere Strukturring des Haares sanfter und nicht so stark geöffnet werden. Sie eignet sich besonders bei sehr feinem und sensiblem Haar.

Bildrechte: imago/Michael Weber

Die Wickeltechnik

Anders als früher wird nicht mehr einfach nach einer bestimmten Technik gewickelt, sondern bei jeder Person individuell nach seiner eigenen Haarwuchsrichtung. Sie bestimmt so, in welcher Drehrichtung das Haar aufgerollt wird.



Beachtet man diese natürliche Torsion, fällt die Welle anschließend weich und der glatte "Nachwuchs" am Haaransatz geht softer zur Welle über. Mit dieser neuen Technik entstehen sanfte Typveränderungen mit leichter Bewegung (bei glattem Haar) und richtig Locke bei schon vorgewelltem Haar.