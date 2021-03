Zeit für einen neuen Haarschnitt Das sind die Frisurentrends 2021

Wer es etwas länger mag und weg möchte vom klassischen Bob, findet seine Traumfrisur im "Shag". Er sieht weder brav noch langweilig aus. Daher auch der Name, der übersetzt "zottelig" bedeutet. Er kann in verschiedenen Längen getragen werden und ist, was das Styling betrifft, am vielseitigsten. Egal ob glatt oder wellig, hauptsache "undone". Idealerweise trägt man den "Shag" in Kombination mit den "Curtain Bangs" bzw. "Curtain Fringe".